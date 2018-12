CHI Genebra: Steve Guerdat vence pela segunda vez o Rolex Top 10 8 Dezembro, 2018 8:28

A décima oitava edição da Final do Rolex IJRC Top 10, foi mais uma vez, uma das melhores competições do ano. O suíço, Steve Guerdat (Jalisca Solier), vencedor desta final em 2010, conquistou esta sexta-feira, o cobiçado troféu Rolex Top Ten em Genebra. Com este triunfo, Guerdat provavelmente vai destronar Harrie Smolders, o actual número do ranking mundial.

O Pavilhão Palexo em Genebra, encheu para assistir à final do Rolex Top Ten, prova em duas mãos, ao cronómetro e com obstáculos a 1,60m.

Apenas os dez melhores cavaleiros do planeta disputaram esta final. Um dos atletas do ano, Ben Maher, campeão da final do LGCT, em grande parte graças a Explosion W, teve um desentendimento com o Chacco-Blue na abordagem do triplo, acabando por cair em cima do oxer. Com 19 pontos acumulados na primeira mão, o britânico optou por não sair na segunda mão sabendo que não teria qualquer hipótese de ficar classificado. Markus Ehning com Funky Fred (For Pleasure x Pilot), e Peder Fredricson com H&M Christian K (Namelus R x Calvados), terminaram a primeira mão com quatro pontos.

Sete conjuntos chegaram ao desempate com zero pontos. O primeiro a sair para o desempate, o alemão Daniel Deusser com Tobago Z (Tangelo vd Zuuthoeve x Mr Blue), repetiu o percurso sem faltas. O segundo a sair era o conjunto da casa, Steve Guerdat. O número dois do ranking mundial Longines de momento, com Alamo (Ukato x Equador), voou sobre o percurso parando o cronómetro em 39,75 segundos. No final, foi o único conjunto a superar a barreira dos 40 segundos.

O sueco Henrik von Eckermann, que participava pela primeira vez nesta prova, foi segundo classificado com Castello 194 (Cristallo 7 x Lifestyle), enquanto o americano McLain Ward montando a espectacular Clinta (Clinton x Lord Pezi) teve que se conformar com o terceiro lugar.

Resultados AQUI