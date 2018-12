CHI Genebra: Marcus Ehning ganha o Grande Prémio Rolex (VÍDEO) 10 Dezembro, 2018 8:19

Perante centenas de pessoas no Palexpo de Genebra este domingo, o alemão Marcus Ehning com o veterano SF Pret A Tout, de 15 anos, ganhou o Grande Prémio Rolex, repetindo o triunfo alcançado no CHIO de Aachen, quando venceu esta prova do Grande Slam, em Julho passado. O conjunto da casa, Steve Guerdat voltou a destacar-se, desta vez alcançando o 2º lugar com Albfüehren’s Bianca enquanto o irlandês Darragh Kenny ocupou o terceiro lugar do pódio montando Balou du Reventon.

A prova, composta por 14 obstáculos e 17 esforços (1ª mão), foi difícil e técnica, sendo que dos 40 conjuntos que alinharam, apenas 11 com zero pontos ficaram apurados para o desempate. No desempate 5 terminaram com duplos percursos sem faltas.

