CHI Genebra: Jessica von Bredow-Werndl bate Isabell Werth no Grande Prémio (VÍDEO) 7 Dezembro, 2018 7:56

Quando encontramos a olímpica alemã Isabell Werth na ordem de entrada de uma prova, é fácil apostar que a rainha da Dressage ocupará o primeiro lugar do pódio. Porém, esta tarde de quinta-feira em Genebra, Suíça, a medalha de ouro individual e por equipas nos Jogos Equestres Mundias de Tryon, foi superada pela sua compatriota, Jessica von Bredow-Werndl montando a égua TSF Dalera BB. Isabell e Emilio ficaram no 2º lugar do pódio no Grande Prémio (CDI5*).

Isabell e Jessica são compatriotas, companheiras de equipa e, sobretudo rivais. Ambas partilharam o pódio por equipas em Tryon, mas esta quinta-feira enfrentaram-se no Grande Prémio do CHI de Genebra. Isabell e Emilio que lideravam a reprise com uma nota de 77,609% foram superados por Jessica e TSF Dalera BB, o último conjunto da ordem de entrada. Jessica von Bredow-Werndl e TSF Dalera BB que regressava à competição após Tryon, alcançou a nota final de 79,217%. Esta amazona de 30 anos, que compete em Genebra pela primeira vez, não conseguiu conter a sua emoção na volta de honra: “…sinto-me super bem. Dalera está incrível, estou encantada e espero manter esta dinâmica. Foi o meu melhor Grande Prémio (notas a rondarem os 76%). É uma alegria bater Isabell, pois significa que estou no caminho certo. Isabell, é um ídolo para todos, além de ter sido a minha treinadora durante cinco anos”, afirmou Jessica.

Também a competir no Palexpo pela primeira vez, a austríaca Victoria Max Theurer com Blind Date 25, a sua égua de 16 anos, fechou o pódio com a nota de 71,391%.

