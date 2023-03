Charlotte Fry vence a última qualificativa em Den Bosch (VÍDEO)

Charlotte Fry e o fabuloso garanhão negro Glamourdale, duplo ouro individual e prata por equipas no Campeonato Mundial de Dressage Blue Hors no verão passado na Dinamarca, dançaram para a vitória no último apuramento da Liga Europeia Ocidental da FEI Dressage World Cup™ 2022/2023 em ‘s-Hertogenbosch, Holanda, no sábado (11).

Este conjunto britânico, que também ficou em primeiro lugar na sua única participação na quinta etapa em Londres (GBR) em dezembro, obteve a pontuação vencedora de 86,835%. Superaram os rivais holandeses medalha de bronze nos mundiais, Dinja van Liere e Hermes NOP (83,375%), enquanto a pentacampeã da série, Isabell Werth ficou em terceiro lugar com Emilio (82,760%), seguida pelo seu compatriota alemão, Benjamin Werndl com Famoso OLD em quarto lugar (82,060%).

Um total de nove lugares estão em jogo nas classificações da Liga Europeia Ocidental para a Final da FEI Dressage World Cup™ 2023, que terá lugar em Omaha (EUA) de 4 a 8 de abril.

Resultados AQUI

Ranking da Taça do Mundo AQUI