Charlotte Fry e Glamourdale brilham no G.P. Freestyle em Londres (VÍDEO)

A quarta etapa da FEI Taça do Mundo de Dressage – Liga da Europa Ocidental, disputada no London International Horse Show, foi marcada por uma verdadeira celebração britânica. A atual campeã da Taça do Mundo, Charlotte Fry, voltou a impressionar em casa, repetindo o sucesso do ano passado com o extraordinário Glamourdale.

O bonito garanhão negro apresentou-se em grande forma, assegurando a vitória tanto no Grande Prémio como no Grande Prémio Freestyle, este último com a impressionante pontuação de 89,170%.

Muito perto do topo ficaram Becky Moody e Jagerbomb. A dupla britânica protagonizou um Freestyle irrepreensível, embalado por um tema festivo de Natal, alcançando 86,410% e confirmando o excelente momento que atravessa nesta temporada.

O pódio totalmente britânico do Grande Prémio de sexta-feira — com Charlotte Dujardin a terminar em segundo lugar com Alive and Kicking — não se repetiu no Freestyle. Dujardin cometeu alguns erros na sua apresentação e acabou por concluir a prova na quinta posição.

A norueguesa Isabell Freese destacou-se com uma atuação sólida e expressiva ao lado de Total Hope OLD, assegurando o terceiro lugar com 81,695%. A amazona repetiu assim um resultado de destaque em Londres, depois de ter sido segunda classificada na edição do ano passado.

A representar o Luxemburgo, Fie Skarsoe terminou na 11.ª posição com o Lusitano Imperador dos Cedros, somando 72,800%.

A arena londrina, tradicionalmente decorada em ambiente natalício, esteve completamente cheia, com um público entusiasta vestido a rigor, que apoiou calorosamente os seus favoritos. Depois de um pódio exclusivamente britânico no Grande Prémio de sexta-feira, as expectativas para o Freestyle eram naturalmente elevadas — e foram correspondidas.

Classificação da Taça do Mundo

Após a etapa de Londres, o alemão Raphael Netz mantém-se na liderança da classificação geral da FEI Dressage World Cup™ – Liga da Europa Ocidental. Becky Moody protagonizou a maior subida na tabela, ocupando agora o terceiro lugar, com 37 pontos.

A próxima etapa qualificativa realiza-se nos dias 28 e 29 de dezembro, em Mechelen, Bélgica.