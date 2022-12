Charlotte Fry brilha no GP Kür com 90,995% (VÍDEO)

A competir em casa, Charlotte Fry brilhou no Grande Prémio Kür (CDI-W) do London International Horse Show 2022 ao conseguir com Glamourdale a fantástica pontuação de 90,995%, deixando o público nas bancadas, boquiaberto…

O segundo lugar foi para o seu compatriota Gareth Hughes com Classic Briolinca (84,590%), enquanto a alemã Ingrid Klimke montando Fransizkus FRH, com uma coreografia de música latina de Luis Fonsi e Enrique Iglesias, foi bronze com 83,170%.

Feliz com o seu resultado, “Lottie” Fry após a prova comentou: “Foi uma noite muito especial para mim, Glamourdale esteve espectacular diante o nosso público”.

Resultados AQUI

Resultados completos AQUI