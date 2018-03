Charlotte Dujardin: «Foi um regresso em grande em Hartpury»

A olímpica britânica Charlotte Dujardin teve este sábado (17) um “regresso em grande” no CDN de Hartpury (Grã Bretanha) com a égua Mount St John Freestyle, no Grande Prémio ao pontuar a excelente nota final de 81,1%.

Charlotte, detentora de três medalhas de ouro e uma de prata em Jogos Olímpicos, aponta já “as forças” para disputar os Jogos Equestres Mundiais em Setembro próximo, em Tryon (EUA) com esta égua Hanoveriana de nove anos, filha de Fidermark e Donna Gracia por Donnerball que se deve estrear em internacionais em Maio no CDI4* em Roosendaal (Holanda).

Esta cavaleira alcançou ainda o segundo lugar no Grande Prémio com o debutante Hawtins Delicato (x Diamond Hit) de 10 anos, conseguindo a pontuação de 76,80%.

A expectativa é que Carl Hester treinador de Charlotte, participe com Hawtins Delicato em Tryon 2018.

Confira os resultados AQUI