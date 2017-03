Charlotte Dujardin estreou-se com o seu novo cavalo «Gio» 1 Março, 2017 18:03

A super estrela britânica Charlotte Dujardin, estreou a sua nova montada, Gio (Apache x Tango), no passado domingo (26).

Este castrado KWPN de 6 anos com pouco menos de 1,60m ao garrote, pontou 74% e 77% nas suas duas primeiras reprises de nível elementar o que deixou a cavaleira surpreendida. Charlotte, numa publicação no Facebook, afirmou, “Can’t begin to tell you how much I love this little horse already.”

Gio, que foi baptizado “Pumpkin” devido à sua pelagem lazã, pertencia à sua aluna americana Amelie Kovac e foi comprado aos 3 anos por desbastar na Holanda. Foi durante uma clinica em Outubro passado na Califórnia que Charlotte adquiriu o cavalo.

Será este o novo Valegro?