Charlotte Dujardin com uma semana muito preenchida…

O ícone da Dressage, Charlotte Dujardin, vai montar nada mais nada menos que 10 cavalos nos campeonatos nacionais LeMieux que decorrem de 14 a 17 de Setembro em Stoneleigh Park, Warwickshire, Inglaterra.

Dez anos após ter conquistado o seu primeiro campeonato com Valegro, Charlotte regressa a Stoneleigh Park na esperança de conquistar oito títulos a juntar ao seu brilhante palmarés, onde já constam três Medalhas de Ouro Olímpicas.

Em princípio Charlotte vai executar no mínimo 17 reprises durante quatro dias, isto no caso de não ficar apurada para as finais. Três das suas montadas são éguas, propriedade do Mount St.John Stud além de dois outros cavalos do Hawtins Stud, demonstrando assim o seu apoio aos criadores ingleses.

Na quinta-feira esta cavaleira participa no Prix St. Georges com Mount St John Kom Fairytale, Mount St John Freestyle, com o seu En Vogue, montando ainda Hawtins Delicato propriedade de Carl Hester. Hester espera participar com este cavalo nos J.O. de Tokyo, pelo que provavelmente esta será a última vez que Charlotte monta Hawtins Delicato.

Na sexta-feira os quatro cavalos do Prix St Georges executam a reprise Intermediária I. Charlotte deposita grandes esperanças em Freestyle e En Vogue e que um destes cavalos contribua para o seu regresso à equipa nacional.

No sábado as suas jovens promessas disputam os critérios para cavalos novos. Nos cavalos de 5 anos, Charlotte participa com Hawtins San Floriana e San Amour. Nos seis anos, entra com Mount St John VIP (Vivaldi x Donnerhall) (Medalha de Ouro em 2016) e Gio (Apache x Tango), que comprou na Califórnia no início deste ano. Charlotte vai ainda montar River Rise Nisa e o seu cavalo Gio na prova Média Gold.

A cavaleira terminará o campeonato com 3 cavalos, Florentina VI (Vivaldi x Rubel), Ekitof (propriedade de Carl Hester), e Zucchero de 8 anos. Caso Charlotte fique apurada para final no domingo, a sua última reprise será a Elementar Gold com River Rise Nisa e Gio.