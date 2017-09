Charlotte Dujardin brilha com cavalos novos

A britânica Charlotte Dujardin apesar de não ter defendido o título (2015) no recente Campeonato da Europa a cavaleira não tem tido “mãos a medir”…

No passado fim-de-semana Charlotte, alcançou com 3 cavalos novos, bons resultados como era de esperar desta campeã olímpica.

Na sua página do Facebook, a cavaleira comentou; “Apesar de estar focada e a preparar-me para os Campeonatos Nacionais, participei com «Hawtins San Floriana» numa prova para cavalos novos tendo pontuado 81% e 83%. «River Rise Nisa» também venceu a reprise média com 80% e 78% e com «River Rise Escarla» que competiu pela primeira vez, ganhei o Prix St Georges com 77%. Foi um dia excelente!”