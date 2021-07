Charles do Bronx campeão de artes marciais vence no trote atrelado 15 Julho, 2021 7:57

Charles do Bronx mostrou que não se restringe a ser um campeão somente de lutas marciais. Atual detentor do cinturão de peso-leve no Ultimate Fighting Championship, o brasileiro também tem uma paixão pelas corridas de cavalos.

O adversário desta vez foi Tim Tetrick, um dos drivers da American Harness Racing. Durante a disputa, o brasileiro levou a melhor e contou com mais uma conquista no seu rico palmarés, desta vez não no mundo da luta.

Charles, que pratica este desporto como um hobbie, já deixou claro em entrevistas e reportagens o carinho e o cuidado que tem com os animais. Inclusivé, uma das tatuagens no seu braço esquerdo é um cavalo. A modalidade que Do Bronx disputa consiste na corrida de trote atrelado.