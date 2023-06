Chantilly recebe o Prix de Diane no domingo (VÍDEO)

Desde 1843, que o Prix de Diane Longines reúne na sua linha de partida as melhores poldras de 3 anos num cenário encantador, rodeado pelo Château de Chantilly e pelos magníficos estábulos do Príncipe de Condé.

Com a 174ª edição do Prix de Diane Longines, no próximo domingo (18), este grande prémio reservado a poldras é imperdível no calendário de corridas europeu, pois permite selecionar linhagens prestigiosas que garantem um futuro excepcional nos haras.

Das 10 corridas programadas durante esse grande dia, o Prix de Diane Longines é o mais rico do dia, com 1 milhão de euros em prémios, dos quais 571.400 euros são destinados à equipa da vencedora.

VITÓRIA HISTÓRICA DE UMA JOQUEI EM 2022

A jóquei britânica Hollie Doyle entrou para a história do Prix de Diane pela porta grande: 180 anos após a criação deste Grande Premio, ela foi a primeira mulher a vencer com a égua Nashwa, na edição de 2022.