Chamusca recebe Congresso Internacional de Tauromaquia

Integrado no programa de comemoração dos 100 Anos da Praça de Toiros, a Chamusca acolhe, de 11 a 13 de julho, o Congresso Internacional de Tauromaquia “Homens e Toiros, Cultura e Desenvolvimento”.

O Congresso é organizado em conjunto pelo Município da Chamusca, ISCTE-IUL, Instituto Politécnico de Santarém, pela Associação de Tertúlias Tauromáquicas de Portugal (ATTP) e pela Santa Casa da Misericórdia da Chamusca.

Os trabalhos realizam-se no Cineteatro da Chamusca e a atividade de campo decorre na Herdade de Talasnas.

O ponto central do debate, que vai juntar investigadores e outros agentes da festa brava de Portugal e do estrangeiro, vai ser a relação entre os homens e os toiros, sobretudo na sociedade ibérica (Portugal e Espanha), no Sul de França e na América Latina. Vão ser abordadas as dimensões sociais, culturais, ecológicas, económicas, políticas e morais desta relação e as diversas problemáticas com que se defrontam as sociedades modernas, nomeadamente a das relações entre a cultura e a natureza, a vida e a morte, a democracia cultural e a liberdade.

Inscrições até 30 de junho. Mais informações em http://cihtoiros.iscte-iul.pt