Centro Hípico de Viseu a ‘dar cartas’ 12 Setembro, 2020 18:19

O Interior do País, mais precisamente, o Centro Hípico de Viseu continua a dar cartas. Na poule de saltos de obstáculos no passado domingo (06/09) em que houve cerca de 150 percursos, nada foi deixado ao acaso, nomeadamente, placard electrónico e cronómetro, oficiais, novos elementos de decoração e arranjo da pista e a imprescindível ambulância. Para esta adesão de concorrentes muito contribuíram a capacidade mobilizadora do Tó Zé Matos Almeida e a simpatia e o acolhimento da Eng Conceição Azevedo e dos membros da direcção.

A presença da família Laranjeira, do João Mota, do Miguel Paiva e de outros ilustres cavaleiros evidencia o apreço que têm pelo Centro Hípico de Viseu e dignificou ainda mais este evento.

Durante o treino o Tó Zé fez tudo: regou o campo, passou a grade, também com a ajuda do João Mota, montou obstáculos, orientou os seus alunos e visitou, com preciosas explicações, o percurso do derby acompanhando todos os concorrentes.

Para além de tudo isto, o Centro Hípico de Viseu tem um número bastante significativo de miúdos que começam a dar os primeiros passos nos “saltos” e que se apresentaram muito bem nesta poule. Esperemos que no próximo ano já façam um percurso com as varas um bocadinho mais altas.

Texto: Engº António José Jordão