Centro Equestre Vale do Lima retoma as actividades 6 Maio, 2020 8:19

Desde esta terça-feira, (5) que o Centro Equestre Vale do Lima retomou as suas actividades equestres com os devidos cuidados.

As aulas são individuais e por marcação prévia, haverá margem de segurança entre alunos para limpeza e desinfeção e por forma a evitar que se cruzem nas instalações do Centro.

A administração do Centro Equestre Vale do Lima, informa que segundo as directivas do Governo, por forma a prevenir o surto de Covid-19 e para segurança de todos, o uso de máscara é imprescindível.