Celorico de Basto recebe a primeira jornada da temporada!

É com enorme entusiasmo que a Liga Portuguesa de Trote e Galope dá início ao Campeonato Nacional de Cavalos de Corrida 2025!

No dia 2 de março, o Hipódromo Municipal de Celorico de Basto, em Carvalho, será o cenário do arranque de mais uma temporada repleta de velocidade, emoção e pura paixão pelas corridas de cavalos.

Os melhores cavalos, jóqueis e quadras do país estarão em pista para disputar cada metro com garra e determinação, garantindo momentos inesquecíveis e desafios eletrizantes. Mais do que uma competição, este campeonato celebra a tradição equestre, a dedicação dos criadores e a excelência do desporto.

Prepare-se para sentir a adrenalina das grandes corridas! Venha viver a magia das pistas e testemunhar de perto o espetáculo da velocidade. Não perca este grande evento!