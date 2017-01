CEIA termina 2016 com Poule de Equitação de Trabalho 2 Janeiro, 2017 11:42

Foi no penúltimo dia de 2016 que o Centro Equestre Internacional de Alfeizerão (CEIA) recebeu uma poule de Equitação de Trabalho organizada em colaboração com a Equitação de Trabalho do Centro.

Com 35 conjuntos a entrar nos escalões Preliminar, Debutantes, Sub-16, Sub-20 e Consagrados, foi um dia de competição gratificante aquele que se viveu em Alfeizerão, sempre com bastante publico a assistir a uma competição que se estendeu até perto das 22h00.

No escalão Preliminar foram 11 os conjuntos a disputarem a vitória, mas foi Magda Martins montando Faraó que alcançou o 1º lugar com um total de 31 pontos, João Dinis com Bolero somaram 29 pontos ficaram no 2º lugar e no 3º lugar ficou Miguel Fonseca com Hábil de Sena.

Foram 12 os conjuntos que alinharam no escalão Debutantes, mas quem levou a melhor foi Gilberto Filipe e Endiabrado, no 2º lugar ficou Mario Cardoso que montou Espartero, 3º lugar coube a Nuno Belchiorinho que montou Vidrié.

No escalão Sub-16 foram 5 os conjuntos, 1º lugar Francisco Rocha com Emax, 2º lugar Rúben Marques que montou Cônsul e no 3º lugar Marta Fernandes e Diamante.

O Escalão Sub-20 contou com 3 conjuntos, o 1º lugar coube a Roberto Silva que montou Zagreb, 2º lugar Helena Callebaut na sela de Cetim e o 3º lugar para Mario Freire que montou Girassol.

Nos Consagrados entraram em prova 3 conjuntos, Miguel Fonseca entrou duas vezes e alcançou o 1º lugar com Elbano e o 2º lugar montando Fuzileiro de Sena, no 3º lugar ficou Mário Lopes com Fulminante da Sernadinha.

Balanço positivo para este dia inteiramente dedicado à Equitação de Trabalho no CEIA, onde para além do elevado número de participantes, destacamos ao elevado número de amazonas que participaram na prova, e á qualidade global dos conjuntos.

Quanto à competição no Ceia, está de volta já no 1º fim-de-semana de Janeiro de 2017 com um Concurso de Saltos Nacional A.

Resultados completos