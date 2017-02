CEIA recebeu o 2º CDN da temporada 20 Fevereiro, 2017 19:04

O Centro Equestre Internacional de Alfeizerão (CEIA) recebeu no fim-de-semana de 18 e 19 de Fevereiro, em simultâneo, o campeonato regional de ensino do Centro e o Concurso Dressage nacional (CDN).

Foi num clima de boa disposição, tranquilidade e festa que a competição se desenrolou ao longo do fim-de-semana em Alfeizerão, o regional de ensino do Centro teve lugar no sábado, e o CDN decorreu ao longo de sábado e domingo, com provas de Paradressage.

Foram 2 dias de ensino de bom nível, com muitos participantes, muito público nas bancadas, e com as instalações do CEIA a provarem a sua grande utilidade.

No campeonato regional de ensino do centro, Pedro Santos apresentou na prova preliminar 1 Hebraico alcançando 60,10 %, na prova preliminar 3 Carolina Pais com Ziara alcançou a pontuação de 58,53%, Louis Steyaert montou Zarco para pontuar 61,94% em elementar 2, na prova Media 1 ficou em 1º lugar, Madalena Barbosa/Ziara (63,33%) e em 2º lugar Mário Sobral/Ditador (58,38%).

Na Paradressage houve provas de vários graus, na prova de grau V Team Maria Sampaio Claro que montou Nervo alcançou 62,29% no sábado, no domingo em grau V individual fez a pontuação de 61,67%.

Na prova de grau I Team de sábado, José Neves com Mariola venceu alcançando (61,13%) e voltou a vencer no domingo desta vez no grau I individual (57,86%), Rita Lagartinho que montou Macarena ficou no segundo lugar (61,13%) no sábado e no domingo (51,37%) respectivamente.

Na prova de grau II Team no sábado e Grau II individual no domingo, Sara Oliveira Duarte venceu nos dois dias na sela de Danciano (65,40%) e (62,01%), João Castelo com Oposto de Foja ficou no segundo lugar com as médias de (63,89%) no sábado e no domingo pontou 57,06%.

Prova de grau III Team no sábado, Maria Inês Teixeira montou Lycomede para uma nota média de 66,27%, no domingo em grau III alcançou a nota de 59,95%.

Na categoria preliminar I, a vencedora de sábado foi Ana Rita Santos com Italico, atingindo a pontuação de 67,84%, no domingo em preliminar II venceu David Tainha/ Icone de Portugal (64,85%).

Na prova elementar I de sábado Luis Azeitona/Hipparion venceu com a nota de 69.79%, no domingo em elementar II a vitória sorriu-lhe novamente, desta vez com 69,56%.

Uma das categorias mais concorridas acabou por ser a reprise média, com 14 conjuntos à partida, foi João Castelão que levou a melhor nos dois dias sagrando-se vencedor nos graus I e II respectivamente ao montar Girão das Salgadas, (69,04 %) no sábado e (65,70%) no domingo. A classe de Juvenis estava incluída, nas provas médias e Francisca Castro Monteiro que montou Weserprinz 3 levou a melhor nos graus I e II, com (67,93%) sábado e (69,65%) no domingo respectivamente.

Nas provas Complementar I e II de sábado e domingo, João Castelão voltou a evidenciar-se no sábado vencendo a prova com Gavião das Salgadas (65,72%), no domingo com a pontuação de (64,87%) Nelson Aleluia e Figo das Arcas venceram a prova.

Martim d’Orey Meneres montou Equador para a vitória em Young Riders nos dois dias de concurso, alcançando a pontuação de (66,97%) no grau Team de sábado, e (68,60 %) no grau Preliminary de domingo.

Classe FEI Juniors Team, Mateus Sousa Abecassis foi vencedor ao montar Vendetto C no sábado, pontuando (66.71%) Catarina Lucas Lopes com Capuccino d’Atela, foi a vencedora da prova FEI Juniors Individual de domingo com (65,22%).

Nos cavalos novos FEI, participaram Maria Pais do Amaral com Gronskovlunds Rommeo na prova dos 7 anos conseguiu 75,16% no domingo, Vasco Mira Godinho com Herói do Seixo, participou nos 5 anos, este conjunto alcançou a brilhante nota de 81,80% no domingo.

Na prova de St. Georges, foram 9 os conjuntos a competir, mas o grande destaque vai para João Torrão, que montando Equador MVL, venceu no sábado com 70,31%), e voltou a vencer Intermediária I no domingo, desta vez com 68,51%), o 2º lugar ficou reservado para Maria Padrão Caetano com Falcão 69,52% no sábado e 68,51% no domingo.

Grande Prémio com 3 conjuntos inscritos, Duarte Nogueira com Beirão, Pedro Torres com Ahoto e Ricardo Ramalho com Despinio. Vencedor de sábado Duarte Nogueira/Beirão pontuação de 68,43%, no Grande Prémio Especial de domingo o vencedor foi Ricardo Ramalho com Despinio 67,58%.

A Federação Equestre Portuguesa nomeou para o elenco técnico do Campeonato de Dressage Nacional e Campeonato de Ensino Regional do Centro, os juízes, Joaquim Fernandes, Carlos Lucas Lopes, Eugénio Paixão, Rita Moura Carneiro e Alexandra Fernandes.

A competição está de volta ao CEIA já no fim-de-semana de Carnaval, 25 e 26 de Fevereiro, desta vez para um concurso nacional de saltos B.

PR

