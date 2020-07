CEIA: Hugo Tavares vence Grande Prémio

No passado fim-de-semana, 17, 18 e 19 de Julho, com todas as recomendações e normas após o confinamento devido ao COVID-19, realizou-se um CSN-A, com cerca de 150 conjuntos, no CEIA – Centro Equestre Internacional de Alfeizerão.

De acordo com as regras de proteção sanitária, o CEIA adequou o seu espaço para que tudo corresse da melhor forma e assim garantiu a segurança de todos.

Com obstáculos colocados a 1,35m, o pequeno Grande Prémio, foi disputado no sábado, com 18 conjuntos em prova, dos quais apenas três disputaram o desempate. O vencedor foi Francisco Vaz Fontes na sela de Imperio Egípcio Rivage, um jovem cavaleiro que ao longo dos tempos tem mostrado grande aptidão nos saltos de obstáculos. Em segundo lugar, Rafael Cruz Rocha montando Giselle III Parisol e em terceiro, Tiago Fernandes Peixoto com Felicity QC.

No Domingo disputou-se a prova rainha com apenas com 10 participantes. Os obstáculos estavam colocados a 1,45m, e Hugo Cardoso Tavares com Coconder PS, alcançou a vitória. Em segundo lugar, ficou Victoria Lynden Burd com Fancy ES e em terceiro, novamente Hugo Cardoso Tavares com Cicero 117.

Realizaram-se também poule com provas desde os 30cm, com concorrentes muito jovens. Os percursos estiveram a cargo da chefe de pista, Lúcia Cabrita.

Resultados completos AQUI