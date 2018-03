Realiza-se no próximo sábado, dia 31 de Março o CEI2* – 120 kms. Fontainebleau (França) dividido em 4 fases (38kms, 38kms, 25kms e 23kms) que vai contar com a participação de duas cavaleiras portuguesas:

ANA BARBAS com Alteza

MARIA DO CARMO FARRAIA CRUZ com Faraó do Alcaide

Lista de participantes AQUI