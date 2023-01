CEI1* Santa Eulália: Rui Lanternas vence pela segunda vez

O cavaleiro português Rui Lanternas venceu no sábado a XXIV edição do Raide Hípico Luís Tello Barradas, em Santa Eulália que contou com a participação de conjuntos da Austria, França, Alemanha, Jordânia, Espanha e de Portugal no CEI1* (100km). Este é o segundo triunfo de Rui Lanternas em Santa Eulália onde montou Siena IL3 em 2020.

Montando M-Fronteira da Tapada, Rui Lanternas superou os 100km em 4h57m56s a uma velocidade média de 20,1km

A 2.ª classificada foi a cavaleira Leonor Maria Moreira com Indico Rio Frio com o tempo de 4h59m44s e à velocidade média de 20km, enquanto Ana Barradas com Jake de S. Pedro com um tempo de 5h18m10s e a uma velocidade média de 18,8km assegurou o terceiro lugar do pódio.

Na prova CEP 80km ganhou o espanhol Juan Carlos Sanchez com Tirante, enquanto o português Márcio Henriques venceu com Milagre de São Pedro o CEP 40km.

Resultados AQUI