CEI*** Rio Frio: Espanhol Omar Blanco Rodrigo vence pela terceira vez 3 Dezembro, 2019 8:23

Decorreu neste sábado (30) no Polo Equestre de Rio Frio o Internacional de Endurance de Rio Frio que contou com a participação de cerca de 98 cavaleiros em representação de 16 países.

Omar Blanco Rodrigo venceu pela terceira vez, o CEI*** (160kms) de Rio Frio, desta vez montando Bizahe de Piboul. Este conjunto percorreu a distância de 160kms em 08:21:34 com uma média de 19km/h. As suas compatriotas Bruna Pujols Aumatell com Elinotte (08:21:35) e Aina Pujols Aumatell com Bundy Artagnan (08:21:36) foram segunda e terceiras classificadas.

O cavaleiro nacional João Pereira Lopes foi o vencedor do CEI** de 120kms, ao cumprir o percurso com Jussuf VIII 7 em 05:30:38s numa velocidade média de 21,77km/h. A espanhola Laura Piñan foi segunda classificada com Amel de Vaumartin (05:30:49) e Rui Lanternas completou o pódio montando Sintra IL3 (05:36:05).

Ficaram ainda classificados os portugueses: Leonor Moreira com Vulcane de Crouz (6º), Pedro Godinho com Montalban Endurance (9º), André Caeiro com Girald d’Iberica (14º), Ana Barbas com Etelka du Vialaret (17º), Ana Maria Barradas com Eleita (22ª), Nuno Miguel Carido com Golias dos Pinheiros (23º), João Pedro Rodrigues com H-Catania d’Iberica (29º), Nuno Cabral H-Aramis d+Iberica (30º), Miguel Brasão com Himalaya d’Iberica (31º).

No que respeita ao raide de 80km (CEI*), o vencedor foi João Comenda com Herói dos Hospitais (03:55:58). Em segundo lugar ficou classificado Paulo Serrano com Calimero de Crouz (04:01:25) seguido do espanhol Inigo Llanso com Sivila (04:16:02). Classificaram-se ainda os portugueses: Laetitia Gonçalves com Chackshu (4º), João Comenda com Iate dos Hospitais (6º), Rita Falcão com Hirada das Vargens (7º) e Teresa Falcão com Gale (8º).

No CEP (80km) venceu André Filipe Pinto com Johara de Mary e no CEP (40kms) o vencedor foi Ricardo Moura Tavares com Haley.

Resultados completos AQUI