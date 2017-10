CEI*** Rio Frio: Espanhol Omar Blanco Rodrigo vence pela segundo ano consecutivo 1 Outubro, 2017 18:23

Decorreu neste sábado (30) no Polo Equestre de Rio Frio o Festival Internacional de Endurance de Rio Frio.

Omar Blanco Rodrigo venceu pela segundo ano consecutivo, o CEI*** de Rio Frio, desta vez montando Vaale du Poncelet. Este conjunto percorreu a distância de 160kms em 07:59:54 com uma média de 20km/h. O francês Cristophe Nogueira foi segundo classificado com Uma du Cambou (08:15:39) e em terceiro ficou classificado o chinês Yongtao AO com Etelka du Vialaret (09:53:10). A portuguesa Ana Barbas com Ursula du Val conseguiu o sétimo lugar (09:53:29).

O espanhol Gil Berenguer Carrera foi o vencedor do CEI** de 120km, ao cumprir o percurso com Perla Cps em 05:53:25s numa velocidade média de 20,37km/h. Os restantes lugares do pódio foram ocupados pelas cavaleiras nacionais Ana Margarida Costa que foi segunda classificada com Andorinha (05:56:03) e em terceiro ficou Maria Prazeres com Uva do Cambout (05:56:52). Pedro Calado terminou em nono lugar com Cardosa de S. José (07:47:36).

No que respeita ao raide de 80km (CEI*), a vencedora foi a francesa Lea Vogler com Galache (04:14:09). Em segundo e terceiro lugares ficaram classificadas Isabel Nogueira com Fidalgo (04:14:10) e Rita Beja Falcão com Exihab Das Vargens (04:20:49). Classificaram-se ainda os portugueses: Luis Miguel Barradas em 4º lugar com Figo de S. Pedro; Pedro Sá e Almeida em 5º com Marismeño Sne; André Caeiro em 7º com Alagoa e Paulo Jorge Ventura em 10º com Eutopick.

No CEP (80km) venceu Paulo Alexandre com Appy D´Alzou e no CEP (40km) o vencedor foi Valter Ferreira Mendes com Cientista.

Resultados completos AQUI