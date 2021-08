CEI** Monpazier: Ana Barbas conquista oitavo lugar 30 Agosto, 2021 10:18

Ana Barbas, 25ª no Ranking Mundial FEI, brilhou este fim-de-semana, em Monpazier (França), ao alcançar com Inácio da Represa o 8º lugar da classificação no CEI** (2×70) com uma média final de 17,8km/h (15h04m28s).

A prova foi ganha pelo francês Mathieu le Bourlot (Djawad du Chatelars), ficando a sua compatriota Sandrine Jaureguiberry (Woodstock d’Eloria) em 2.º lugar e Hemeline Piront (Kebelle), da Bélgica, na 3.ª posição.

Destaque ainda para o cavalo nacional H-Millenium Alfouvar (Criador Alfouvar Arabians) montado por Othman Alawadh do Bahrain que conquistou o 2º lugar no CEI** (120km) com uma média final de 21,8km/h, tendo realizado os últimos 27kms a 23,1 km/h. De destacar que este cavalo que evoluiu sob a sela da cavaleira portuguesa Isabel Nogueira, foi vice-campeão nacional sénior em 2020 tendo alcançado o 8° lugar no Campeonato do Mundo de cavalos novos (7 anos) em 2019.

RESULTADOS