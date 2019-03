CEI** 120kms: André Caeiro sobe ao segundo lugar do pódio em Badajoz 25 Março, 2019 18:28

Mais de meia centena de conjuntos disputaram no passado sábado (23), o 52ª Raid Hipico Ciudad de Badajoz com provas internacionais, nacionais e regionais e que se celebrou em conjunto com o Campeonato da Extremadura Absoluta sobre distancias que oscilaram entre os 120 e os 40 quilómetros.

Organizado pela Sociedad Hípica Lebrera este Raid de Badajoz, contou com a participação de seis conjuntos portugueses no CEI** (120Kms). Composto por 7 provas, este evento homenageia Francisco Barradas com um troféu em seu nome.

O cavaleiro português André Caeiro montando Fagulha, conquistou o segundo lugar nesta prova rainha, do CEI** disputado sobre 120kms e dividido em 4 fases. Este conjunto percorreu os 120kms a uma velocidade média de 17,816 km/h. Venceu a prova a espanhola Carlota Cruz Villegas com o garanhão Zeus Fkt 25 de 10 anos (18,720 km/h). O seu compatriota Guillermo Cortina Garcia foi segundo classificado com Unica 26.26 (17,678km/h). Carlos Cunha com Guardiola das Tapadas ficou às portas do pódio em 4º lugar (17,583km/h). A égua Unica 26.26 de 9 anos, de Guillermo Cortina Garcia, recebeu ainda o prémio Melhor Condição Física.

Classificaram-se ainda os portugueses, João Pereira Lopes com Faiser em 10º (14,226km/h) e João Pedro Rodrigues com Ferralla Kung-Fu em 11º lugar (14,226km/h).

Resultados completos AQUI