CDN Lisboa: Cerca de 90 conjuntos na SHP 25 Março, 2019 8:38

Em ambiente primaveril, decorreu este sábado e domingo na Sociedade Hípica Portuguesa em Lisboa o CDN, CDR e a 1ª jornada da Taça de Portugal que reuniu cerca de 90 conjuntos.

CONCURSO DE DRESSAGE NACIONAL

Resultados

Preliminar 1 & 2: Vasco Tamagnini foi o vencedor no sábado e domingo montando Sophie van der Halle, tendo conseguido as médias de 62,020% e 65,606%.

Média 1 & 2: Neste escalão que contou com 8 participantes, destacou-se Sofia Canelas Pinto que venceu com Fendi 44 nos dois dias tendo conseguido 66,869% e 64,781%.

Complementar 1 & 2: Leonor Xarepe foi a vencedora com Belmonte no sábado (61,351%). No domingo venceu Rita Onofre com Emir (60,556%).

Cavalos Novos – 6 Anos: Este escalão teve apenas 1 participante – Ricardo Ramalho com Irresistível, que pontuou 68,000% e 68,400%.

Cavalos Novos – 7 Anos: António Alvadia pontuou com Fany Plus, 61,000% e 65,068%.

Children Preliminary & Team: Luana Gomes venceu no sábado com Destemido, obteve 65,513%. No domingo Gonçalo Castro Monteiro com Vadio HMN que havia ficado em 3º (60,833%) no dia anterior, venceu no domingo com a pontuação final de 63,205%.

Poneis: Apenas com um participante – Francisco Braz com Der Kleine Choco-Boy obteve 67,778% e 64,762%,

Grande Prix – Sub 25: Mariana Silva montando Espanto pontuou 60,727% e 58,889% nos dois dias.

Grande Prémio (Big Tour): Nuno Chaves de Almeida com El Romana Plus pontuou 65,507% no Grande Prémio e no Grande Prémio Especial no domingo, obteve 68,262%.

Prix St. Georges: Georgina Rogers montando Guiso, venceu nos dois dias, obteve 67,892% e 66,618%.

Intermediária A & B: Filipe Canelas com Sanchero 5 venceu no sábado com a pontuação de 68,382%. No domingo Pedro Castro Monteiro foi o vencedor com Guarana (64,458%).

Juniors Preliminar & Team: Neste escalão que foi o mais participado com 9 conjuntos, destacou-se Francisca Castro Monteiro com Weserprinz 3 que venceu nos dois dias com as pontuações de 69,167% e 67,545%.

Young Riders Preliminar & Team: Martim Meneres foi o vencedor no sábado e domingo, montando Guadiana Plus, tendo conseguido as médias de 69,063% e 67,647% neste escalão que contou com 8 conjuntos.

PARADRESSAGE

Resultados

Grade 1: Venceu José Neves com Vendetto C nos dois dias, obteve 64,845% e 67,321%.

Grade II: Sara Duarte com Daxx du Hans pontuou nos dois dias, 62,172% e 62,990%.

Grade III: Inês Texeira com Giraldo da Sernadinha conseguiu 67,745% e 67,696%

TAÇA DE PORTUGAL

Resultados

Prova P1 & 2: Mafalda Galiza Mendes foi a vencedora nos dois dias montando Listão, tendo conseguido as médias de 70,785% e 71,061%.

Elementar 1 & 2: João Embaixador venceu no sábado com Jesuíta do Monte com a média de 67,969%. No domingo o vencedor foi Luís Azeitona com Justo que obteve 69,278%.

Média 1 & 2: Mafalda Galiza Mendes destacou-se com Isco, vencendo nos dois dias tendo pontuado 72,374% e 70,307%.

Complementar 1 & 2: Tiago Albergaria venceu nos dois dias montando Gandhi, obteve 65,856% e 64,572%.

Prix St. Georges: No sábado o vencedor foi Bruno Silva com Dancer Again (68,677%). No domingo a vencedora foi Margarida Soares Dias com Banqueiro (68,627%).

Intermediária II: Pedro Castro Monteiro venceu no sábado com Fado com a média de 66,470% enquanto a vencedora no domingo foi Inês Cancio com Xeque-Mate que obteve 65,637%.

CONCURSO DE DRESSAGE REGIONAL

Resultados

Média 1 & 2: Apenas com um participante, Bruno Louro com Avatar pontuaram 60,455% e 63,070%.

Complementar 1 & 2: Diogo Oliveira venceu nos dois dias montando Habibe, tendo pontuado 62,252% e 63,291%.

O Júri do evento foi composto por Eugénio Paixão (N2) presidente, Joaquim Nobre Fernandes (N2), Michelle Rosa Santos (N2), Miguel Gonçalves (N2), Francisco Abecassis (N1) e Anibal Marianito (N1).

Resultados completos AQUI