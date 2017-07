CDN Börnsen: «Sandro Plus» mais uma promessa para Boaventura Freire 3 Julho, 2017 8:12

Para celebrar a conclusão do seu belo centro equestre, a Hof Börnsen Dressur em Hamburgo, organizou um CDN este fim-de-semana que contou com a participação do conjunto português Boaventura Freire com o Hanoveriano Sandro Plus, de 8 anos.

Boaventura debutou com Sandro Plus na Intermediária A tendo alcançado um honroso 4º lugar com a média de 69,078% entre 24 cavaleiros. Segundo o cavaleiro português, “…ainda com alguns erros de cavalo novo, Sandro Plus mostrou talento e vontade para executar os exercícios de nível de Grande Prémio

Vale a pena recordar que Sandro Plus montado por Nuno Chaves de Almeida, foi Vice-campeão da Classe aos 4 anos no Campeonato de Cavalos Novos em Portugal 2013, com a nota final de 77,14 %. Aos 5 anos ganhou a Taça e Campeonato de Portugal assim como aos 6 anos; aos 7 anos venceu a primeira jornada da Taça nível S. Jorge e de seguida foi para Alemanha. Este cavalo da criação da Dressage Plus é filho da égua “Denina Plus” por (De Niro) e do garanhão “San Amour” por (Sandro Hit) de Paul Schockemöhle.

Confira os resultados AQUI