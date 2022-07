CDN Arruda dos Vinhos: Jeannette Jenny vence GP e GP Especial

Com a impecável organização da Academia Dressage Portugal em Arruda dos Vinhos, decorreu no passado fim-de-semana (2&3) mais um CDN a par com a IV Jornada do Troféu de Dressage de Póneis que teve lugar no sábado à tarde.

Jeannette Jenny com Damasco destacou-se vencendo o Grande Prémio (69,493%) no sábado e o Grande Prémio Especial (69,823%) no domingo.

Daniel Pinto com Carlie IGE foi segundo classificado nos dois dias (69,203% e 69,752%) e em terceiro ficou Vasco Mira Godinho com Irânico (69,167% e 68,617%).

Na reprise Elementar que contou com seis participantes, venceu Magali Liliane Hoetzel com Mozarela nos dois dias (71,250% e 69,959%).

O evento contou ainda com o patrocínio da Cavalor – especialista em nutrição e suplementos para equinos, a Famifardas-Equestre, O Mundo da Equitação, que distinguiram os concorrentes premiados com ofertas. Destaque também para as sessões de osteopatia da Dra Mónica Ribeiro, para os três primeiros classificados do Grande Prémio Especial de domingo.

Apesar dos dias longos – com provas das 8h às 21h, aproximadamente – o ambiente de concurso esteve animado com a food truck “Ostras Sobre Rodas” a não conseguir fechar as portas antes das 23h.

Resultados AQUI