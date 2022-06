CDIYH Wiesbaden: João Moreira conquista final dos 7 Anos com 80,329%!

O cavaleiro português João Moreira tem boas razões para estar feliz, a sua prestação em Wiesbaden este fim-de-semana foi exemplar com o garanhão Oldenburg Fuerst Kennedy OLD (Fuersten-look x Don Kennedy Z) (criador Gestüt Lewitz) nas provas reservadas a cavalos de 7 anos.

No sábado, este conjunto pontuou 74,739% na reprise preliminar ocupando a 3ª posição do pódio. A prova foi ganha por Franziska Stieglmaier com Zahin (78,539%), seguida da sua compatriota Lena Waldmann com Scarlett O’Hara 34 (77,364%).

No domingo Moreira e Fuerst Kennedy venceram a final com 80,329%.

Resultados AQUI