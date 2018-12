CDIW Salzburgo: Alemão Benjamin Werndl ganha o Grande Prémio Freestyle (VÍDEO) 10 Dezembro, 2018 16:00

Benjamin Werndl montando o Westfalian Daily Mirror, conquistou um brilhante primeiro lugar na quinta etapa da Liga da Europa Ocidental com a excelente pontuação de 80,790%.

Apesar de a prestação não ter sido perfeita, com algumas falhas pelo caminho, as melhores partes da prova foram impressionantes e com apenas 3 conjuntos de cada pais permitidos na Final em Abril de 2019 (incluindo a campeã em titulo, Isabell Werth), Benjamim Werndl está a exercer intensa pressão sobre os seus compatriotas com o objectivo de conseguir um destes lugares. São vários os alemães que tentam obter um lugar, entre eles: Dorothee Schneider, Fabienne Müller, Helen Langehanenberg e Frederic Wandres. Com a actualização do ranking, Benjamin e Dorothee Schneider lideram provisoriamente a classificação com 65 pontos.

O sueco Patrik Kittel com Delatio, arrebatou o segundo lugar superando a barreira dos 80%, (80,010%), enquanto a alemã Dorothee Schneider e Fausto ocuparam a terceira posição com 79,730%.

A próxima etapa deste circuito será em Inglaterra, em Olympia, e vai contar com a participação de Maria Caetano Couceiro com o Lusitano Coroado AR.

Resultados AQUI