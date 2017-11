CDIW-Lyon: A lenda do desporto equestre conquista o G.P. Freestyle com 86,115% – Daniel Pinto pontoou 74,220% (VÍDEO) 4 Novembro, 2017 19:58

A alemã Isabell Werth com o Westfalian Emilio de 11 anos ofereceu ao público uma prestação de luxo, bem coordenada e artística, com uma coreografia ritmada, alcançando a sua melhor marca pessoal com este cavalo (86,115%), no Grande Prémio Freestyle da Taça do Mundo de Dressage CDI-W em Lyon (França). Na primeira etapa da Taça do Mundo 2017/2018 em Herning (Dinamarca), Isabell teve que se conformar com segunda posição com Don Johnson no G.P. Freestyle, porém esta sexta-feira estava determinada em registar um resultado imbatível nesta segunda etapa.

“Estou feliz e orgulhosa com o progresso de Emilio. O cavalo ganhou confiança e habilidade para ir mais longe,” afirmou Isabell Werth. Com o grupo de cavalos excepcionais que tem nas suas boxes, esta cavaleira vai defender o título conquistado com Weihegold em Omaha, na final da Taça do Mundo de Dressage que irá decorrer no Accor Hotel Arena em Paris de 11 a 15 de Abril de 2018.

A espanhola Beatriz Ferrer-Salat foi segunda classificada com Delgado com uma reprise avaliada com a excelente média final de 82,630%. Este conjunto regressa assim ao circuito da Taça do Mundo de Dressage FEI. “Infelizmente, Delgado sofreu uma lesão durante os J.O. do Rio, o que nos obrigou a estar afastados das pistas durante alguns meses. Hoje, o cavalo está em grande forma” disse Beatriz. O sueco Patrik Kittel, um “habitué” em Lyon, foi terceiro classificado com Deja (81,455%).

Daniel Pinto na sua primeira participação com Santurion de Massa numa etapa da Taça do Mundo este ano alcançou no Grande Prémio Freestyle o 10º lugar entre 15 participantes, conseguindo a média de 74,220%. Com os resultados alcançados este fim-de-semana (7º lugar no G.P. 72,780%), este cavaleiro pode sonhar com um lugar na final em Paris.

RANKING DA TAÇA DO MUNDO FEI 2017/2018

O sueco Patrik Kittel lidera provisoriamente o ranking da Taça do Mundo de Dressage com 54 pontos. A suíça Marcela Krinke Suskelj ocupa o 2º lugar (31pts), seguida da espanhola Morgan Barbançon Mestre (29pts).

Apenas dois cavaleiros portugueses constam neste ranking provisório, com Boaventura Freire a ocupar o 13º lugar (15pts) e Daniel Pinto o 38º (8pts).

Resultados – G.P. Freestyle AQUI

Confira o ranking provisório AQUI