CDIO5* Roterdão: João Torrão em 9º lugar no Grande Prémio 3 Julho, 2021 14:18

Nas vésperas dos Jogos Olímpicos de Tóquio, João Torrão foi o único atleta português inscrito no CDIO de Roterdão, este fim-de-semana.

Montando o Lusitano Equador MVL, João Torrão que disputou o Grande Prémio, alcançou o 9º lugar com a média final de 70,239%. Esta não foi a melhor nota do conjunto em Grande Prémio, já que no CDI de Alter do Chão, pontuaram 77,348% em Novembro do ano transacto.

Pelas ordens de entrada, ficámos a saber que este conjunto optou por não participar nem no G.P. Especial ou G.P. Freestyle.

Venceu o Grande Prémio, Isabell Werth com Weihegold Old (80,717%). Na segunda e terceira posições ficaram os holandeses Hans Peter Minderhoud com Glock’s Dream Boy N.O.P. (77,174%) e Edward Gal com Glock’s Total Us (76,717%).

