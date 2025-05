CDIO5* de Compiègne: Portugueses brilham no encerramento

Maria Caetano sobe ao pódio no Grande Prémio Freestyle, João Torrão e Rita Ralão Duarte conquistam lugares de topo entre a elite da Dressage mundial.

O prestigiado Concurso Internacional de Dressage de Compiègne (CDIO5*), realizado entre 2 e 4 de maio em França, terminou com boas prestações dos cavaleiros portugueses, que deixaram a sua marca numa das mais exigentes competições do circuito internacional.

Grande Prémio Especial: Rita Ralão Duarte em 4.º lugar



A jornada de domingo começou com o Grande Prémio Especial, onde participaram 16 conjuntos. O alemão Matthias Alexander Rath foi o vencedor, com uma média de 72,511% montando “Destacado FRH”.

A portuguesa Rita Ralão Duarte, com o Lusitano Irão, alcançou o 4.º lugar, com a média de 69,106%. O desempenho firme e elegante destacou-se entre os melhores da prova. Também em prova esteve Mariana Assis Silva, que, com Iji HP, terminou na 13.ª posição com 65,936%, demonstrando consistência.

Grande Prémio Freestyle: Maria Caetano no pódio com Hit Plus

No Grande Prémio Freestyle, com 13 conjuntos em pista, a vitória pertenceu ao alemão Frederic Wandres com Bluetooth Old (81,240%). Em segundo lugar ficou a francesa Pauline Basquin com “Sertorius de Rima Z IFCE” (77,355%).

Destaque para o 3.º lugar de Maria Caetano, que brilhou com Hit Plus numa performance vibrante ao som de Michael Jackson, alcançando 76,805%. Uma prova que combinou, técnica e expressão artística, confirmando o talento e a consistência da cavaleira portuguesa.

João Torrão impressiona com recorde pessoal

Também em destaque esteve João Torrão, que, montando o Lusitano Lirio (10 anos), assinou a sua melhor marca pessoal de sempre, com uma pontuação de 75,555%. A sua Kür foi tecnicamente refinada e artisticamente envolvente, garantindo-lhe um notável 4.º lugar.

O cavaleiro português Carlos Pinto, que esteve também em Compiègne a competir no CDI3, conquistou o primeiro lugar no Grande Prémio Freestyle com uma pontuação de 70,445%. No Grande Prémio, alcançou o sétimo lugar (64,913%).

Dressage portuguesa em ascensão

Com três cavaleiros entre os cinco melhores nas provas principais, Portugal confirma-se como uma potência em ascensão na Dressage internacional. Os resultados alcançados em Compiègne reforçam o talento, a preparação e a qualidade dos conjuntos nacionais, que continuam a elevar o nome de Portugal no panorama equestre mundial.

Resultados completos AQUI