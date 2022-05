CDIO5* Compiègne: Portugal presente na Taça das Nações

De 19 a 22 de Maio, a elite nacional de dressage marca presença no Stade Équestre du Grand Parc em Compiègne, França.

Na sua décima primeira edição e acolhendo pelo sexto ano a Taça das Nações (CDIO5*), vai contar com a participação de mais de 200 atletas.

A competição arranca esta quinta-feira com a presença internacional de 22 países, mais de 250 atletas e 200 cavalos, contemplando 19 provas divididas em 7 categorias. A menos de três meses do Campeonato do Mundo em Herning, Dinamarca (6 a 14 de Agosto) os aficionados da disciplina terão oportunidade de apreciar os melhores em pista.

Taça das Nações com presença Portugesa

Vão lutar pelo pódio atletas em representação da Bélgica, Finlandia, Espanha, França, Portugal, Reino Unido, Estados Unidos, Holanda, Suíça e Suécia. A título individual participam Isabell Werth com DSP Quantaz, Nicolas Wagner com Quaterback Junior, Lyndal Oatley com Elvive e João Victor Marcari Oliva com Escorial Horsecampline.

Entre as 10 equipas que vão lutar pelo titulo na Taça das Nações, a grande novidade será a presença de Portugal.

Os nossos representantes serão:

Taça das Nações

Maria Caetano com Fenix de Tineo (94º Ranking Mundial)

Filipe Canelas Pinto com Fortuna 424 (136º)

Hugo Pereira com Falsário LS (374º)

Grande Prémio & GP Freestyle

Carlos Pinto com Fugaz da Lagoalva (170º)

Maria Caetano com Hit Plus

João Pedro Moreira com Zonik Hit (177º)

U-25

Francisco Vila Nova com Sir Saburo (3º)

João Oliveira Sá com Diego

CDIJ

Guilherme Espadinha – Zefiro

Briana Vintila – Inana B

CDI2*

Carlos Pinto com Joolz de la Gesse

A Equisport deseja «sorte» aos cavaleiros nacionais inscritos no CDIO5* de Compiègne.

