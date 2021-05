CDIO5* Compiègne: Medalha de prata para Portugal em França 31 Maio, 2021 11:05

A formação portuguesa composta por Maria Caetano (Fenix de Tineo) (70,574%) e Rodrigo Torres (Fogoso Horsecampline) (69,872%) no GP Especial e João Miguel Torrão no Freestyle (77,490%), conquistaram este domingo a medalha de prata na Taça das Nações do CDIO5* de Compiègne.

Destaque para a media alcançada por João Torrão no G.P. Freestyle com Equador MVL (77,490%) (2º posição), a sua segunda melhor nota no Freestyle após ter conseguido 78,870% no CDI-W de Mechelen (Bélgica) em Dezembro de 2019.

Medalha de Ouro para a formação da Suécia e o bronze para a Grã Bretanha.

Resultados GP Especial AQUI

Resultados GP Freestyle

Resultados completos