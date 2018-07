CDIO5* Aachen: Americana Laura Graves garante triunfo na Taça das Nações Lambertz

A equipa dos Estados Unidos assumiu o comando provisório na Taça das Nações Lambertz, esta quinta-feira.

Laura Graves montou o castrado Verdades para a vitória no Grande Prémio do CDIO5* de Aachen, assegurando o triunfo da equipa dos Estados Unidos, na primeira parte da Taça das Nações Lambertz, conseguindo a excelente média de 80,606%. Porém, Laura teve que esperar até ao último participante, Isabell Werth (ALE) com Emilio, para celebrar a sua vitória. Para Isabell, a prova não correu bem, pois Emilio no primeiro piaffe tentou empinar-se e fez vários erros na prova, terminando em 17º lugar com a media de 72,516%.

A dinamarquesa Cathrine Dufour foi 2ª classificada com Atterupgaards Cassidy (78,494%) e o conjunto da casa, Helen Langehanenberg com o garanhão Damsey FRH, completou o pódio (77,034%).

Os resultados provisórios após o GP (prova por equipas) : 1º. Estados Unidos 231.988 pontos; 2º. Alemanha 229.798; 3º. Dinamarca 223.106; 4. Holanda 221.087; 5. Espanha 218.090; 6. Suécia 217.532.

Quanto a Daniel Pinto (POR) que fez um bom aquecimento com Santurion de Massa, ao iniciar a reprise, apercebeu-se que o cavalo não estava na sua melhor condição e não terminou a prova. O cavaleiro manifestou-se no FB da seguinte forma: