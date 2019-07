Na catedral do hipismo em Aachen (Alemanha) estão inscritos os melhores 52 cavaleiros de Grande Prémio do ranking mundial FEI no CDIO5* em representação de 16 países.

Entre os 69 cavalos inscritos, estão 4 cavalos Lusitanos:

Coroado AR – Maria Caetano (POR)

Esporim MVL – Anna Merveldt (IRL)

Alcaide – Claudio Castilla Ruiz (ESP)

Euclides MOR – Juan António Jimenez (ESP)

