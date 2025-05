CDIO4* Lier: Portugal entre a elite mundial

A elite internacional do ensino reúne-se em Lier para uma edição histórica da Taça das Nações FEI de Dressage, realizada pela primeira vez em solo belga, de 15 a 18 de maio! Com super estrelas como Isabell Werth e Charlotte Fry na lista de inscritos, o público pode esperar desporto de altíssimo nível e momentos inesquecíveis.

A equipa portuguesa está pronta para brilhar, representada pela cavaleira olímpica Rita Ralão Duarte (Irão), bem como Nuno Palma e Santos (Fortunity S FRH) e João Pedro Moreira (Drosa Fuerst Kennedy Old). As expectativas são elevadas após Portugal conquistar o segundo lugar na Taça das Nações em Compiègne, há duas semanas.

Competição Renhida

A competição promete ser renhida. A Alemanha apresenta uma equipa forte liderada pela lenda da dressage Isabell Werth (Superb), acompanhada de Katharina Hemmer (Denoix PCH), Matthias Alexander Rath (Destacado FRH) e Carina Scholz (Soiree d’Amour), que recentemente competiram juntos na Final da Taça do Mundo.

Presença Olímpica de Peso

A lista de participantes traz ainda mais estrelas. A atual Campeã do Mundo e vencedora da Taça do Mundo FEI de Dressage 2025, Charlotte Fry, que montará Nespresso na Taça das Nações e trará Everdale para o CDI3*. A Suécia chega em força total com o vencedor da Final da Taça do Mundo 2024, Patrik Kittel (Touchdown), acompanhado da experiente Tinne Vilhelmson Silfvén (Hyatt), Maria von Essen (Invoice) e Malin Wahlkamp Nilsson (Zackson).

