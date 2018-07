CDIO3* Hickstead: Portugal presente na Grã Bretanha

A selecção nacional composta por Vasco Mira Godinho (Bariloche), Miguel Ralão Duarte (Xenofonte d’Atela), Rodrigo Torres (Fogoso) e Manuel Veiga (Ben Hur da Broa) já está em Hickstead, para disputar a partir desta sexta-feira (27), a Taça das Nações do CDIO3*. Estão inscritos nesta prova 16 conjuntos em representação da França, Suécia, Portugal e da Grã Bretanha.

Paralelamente realiza-se um CDI3* com provas para Juniores, Young Riders, Poneis e Small Tour.

PROGRAMA

Quinta-feira – 26 Julho

CDI2* Small Tour PSG 11:30 to 18:00

Juniors 15:45 to 18:00

Young Riders 11:15 to 13:00

Ponies 9:30 to 11:00

INT A 14:00 TO 15:20

Sexta-feira – 27 Julho

CDIO Grand Prix 3* Nations Cup 15:15 TO 18:15

CDI3*Grand Prix 8:00 to 15.00

Small Tour Int 1 9:00 TO 12:45

Young Riders 13:00 TO 14:45

Juniors 15:30 TO 17:45

Ponies 10:45 TO 12:15

Sabado 28 Julho

CDI3*GP Special 9:45 TO 12:45

Nations Cup GP Special 15;45 to 17.00

Int 1 Freestyl 13:00 TO 15:15

Intermediate B 13:15 TO 14:40

U25’s Intermediaire 11 15:00 TO 16:40

Pony Music 8:00 TO 9:30

Hickstead British Young Horse 8.00 to 12,55

EQUINE ELITE SUMMER PARTY

Domingo 29 Julho

Nations Cup GP Freestyle 16:10 17:30

CDI3* GP Freestyle 13:10 to 16:00

Young Riders Music 11:00 TO 12:50

Junior Music 8:15 TO 10:45

U25’s Grand Prix 13:30 TO 15:15

Hickstead British Young Horse 9.00 to 13.10