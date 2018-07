CDIO3* Hickstead: Portugal com dois cavaleiros no top 10 do Grande Prémio 27 Julho, 2018 19:07

Equipa portuguesa de Dressage brilha na primeira jornada do CDIO3* de Hickstead (Grã Bretanha) esta sexta-feira. A liderança provisória por equipas pertence à França.

A equipa portuguesa composta por Vasco Mira Godinho (Bariloche), Miguel Ralão Duarte (Xenofonte d’Atela), Rodrigo Torres (Fogoso) e Manuel Borba Veiga (Ben Hur da Broa) ocupa o 3º lugar provisório na prova por equipas do CDIO3* de Hickstead, destacando-se Vasco Mira Godinho com Bariloche que conquistou a terceira posição no Grande Prémio, melhorando a sua marca para 71,543%, ficando a 0,131% do segundo lugar. Quatro dos cinco juízes classificaram este conjunto acima de 72% …

Miguel Ralão Duarte com o garanhão Lusitano Xenofonte d’Atela foi oitavo classificado (69,413%) e Rodrigo Torres ocupou o décimo primeiro lugar com Fogoso (68,130%). Manuel Borba Veiga e Ben Hur da Broa terminaram em décimo quinto (66,174%).

Venceu o Grande Prémio o francês Pierre Vola montando Badinda Altena (72,674%), e a britânica Louise Anne Bell ocupou a segunda posição com Into the Blue (71,674%).

CDI2* Intermediária I e Prix St. Geoges

Destaque também para as prestações do português, Luís Principe, que participa nas provas do Small Tour em Hickstead, tendo conquistado esta sexta-feira o segundo lugar com Le Docteur na reprise Intermediária I (70.686%). No Prix St. Georges, disputado ontem, o conjunto ficou classificado em nono lugar (69,176%).

Resultados – Grande Prémio AQUI

Resultados – Ranking Equipas

Resultados completos