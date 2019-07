CDIO3* Hickstead: Lusitanos brilham no Grande Prémio

Os cavalos Lusitanos, «Equador», «Fogoso» e «Beirão» brilharam no Grande Prémio do CDIO3* de Hickstead (Grã Bretanha) conseguindo classificações entre o top 10. Portugal ocupa o 1º lugar provisório por equipas nesta Taça das Nações, seguido da Grã Bretanha e da Holanda.

Bons resultados dos cavaleiros portugueses, no Grande Prémio, com destaque especial para João Torrão de 26 anos, que alcançou o 2º lugar do pódio montando Equador MVL, pontuando 73,522%, a sua melhor marca de sempre ficando apenas a 0,24% da vencedora. Rodrigo Torres foi 3º classificado com Fogoso (72,739%) numa reprise que foi ganha pela britânica Lara Butler com o Hanoveriano Rubin Al Asad (73,761%). Duarte Nogueira com Beirão alcançou o 7º lugar (70,239%).

Miguel Ralão Duarte com Xenofonte ficou classificado em 11º lugar (67,261%).

Resultados – Grande Prémio AQUI

Resultados – Equipas