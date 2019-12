CDI5*Estocolmo: Cathrine Dufour destrona Isabell Werth e vence o Saab Top 10 2 Dezembro, 2019 18:35

Dez cavaleiros de topo alinharam no Saab Top 10 este fim-de-semana em Estocolmo, Suécia. Este CDI5* distribuiu o maior prize money do mundo, €232,000…

A rainha da dressage, Isabell Werth, venceu pelo terceiro ano consecutivo o Grande Prémio, porém a dinamarquesa Cathrine Dufour com o seu inseparável Cassidy, de 17 anos, ganhou o GP Freestyle, conquistando o Saab Top 10.

Pelo quarto ano consecutivo, Isabell regressou em força com Weihegold OLD conquistando a 1ª posição no Grande Prémio do CDI5* com a média final de 83,652%. O júri foi unânime em premiar a qualidade, com várias notas 9 e 10. Cathrine Dufour ocupou a 2ª posição com Atterupgaards Cassidy (80,870%), enquanto a alemã Jessica von Bredow-Werndl completou o pódio com a égua Zaire-E, de 15 anos, superando a sua marca pessoal (77,869%).

CATHRINE DUFOUR NOVA CAMPEÃ

No domingo, 8 dos 10 participantes que alinharam na Kür conseguiram superar a famosa barreira dos 80%, e seis cavaleiros bateram a sua marca pessoal.

Cathrine Dufour com Cassidy, terminou com chave de ouro a temporada vencendo esta reprise com a pontuação de 89,445%, batendo a sua marca pessoal, relegando Isabell Werth com Weihegold por uma diferença percentual para a 2ª posição (89,310%). Werth teve que se conformar com esta classificação apesar da excelente média conseguida. O conjunto da casa, Patrik Kittel, foi 3º classificado com Well Done de la Roche CMF (86,115%).

Pelo seu triunfo no GPF, Cathrine recebeu €72 mil em prize money.

Resultados – Grande Prémio AQUI

Resultados – GP Kür