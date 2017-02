CDI5*-W Neumünster: Boaventura Freire com estreia promissora na Taça do Mundo 20 Fevereiro, 2017 8:28

O cavaleiro português Boaventura Freire estreou-se este domingo com Sai Baba Plus no Grande Prémio Freestyle alcançando a sua melhor marca que foi de 70,93%, na FEI Taça do Mundo de Dressage.

A campeoníssima alemã Isabel Werth com Don Johnsson, venceu o G.P.Freestyle tendo conseguido a nota final de 82,455%. Werth regista assim o seu quarto triunfo na Taça do Mundo de Dressage 2016/2017 após as vitórias de Lyon, Estugarda e Amsterdão quando montou Weihegold FRH. A sua compatriota e olímpica Helen Langehanenberg ocupou o 2º lugar com Damsey FRH 79,150% e em 3º ficou classificada a holandesa Madeleine Witte-Vrees com Cennin 77,765%.

Em representação do Brasil, João Victor Oliva com o Lusitano Xamã dos Pinhais pontuaram nesta prova 67,650%.

Nuno Palma e Santos que disputou o Grande Prémio e G.P. Especial do CDN de Neumünster com Rose Response, ficou classificado na 6ª posição com as médias de 68,033% e 68,078% respectivamente. A norueguesa Isabel Freese com Sam’s Ass foi a vencedora das duas reprises tendo conseguido no Grande Prémio 72,000% e no G.P. Especial 72,118%.

