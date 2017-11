CDI5* Madrid: Rodrigo Moura Torres conquista terceiro lugar do pódio em Espanha 27 Novembro, 2017 18:58

O português Rodrigo Moura Torres assegurou este domingo o terceiro lugar do pódio no Grande Prémio Freestyle do CDI5* de Madrid.

Montando o Lusitano Califa II (Rajá x Ureia por Hábil) de 10 anos, Rodrigo que havia no sábado ficado em 6º lugar no Grande Prémio (66,440%), no domingo com uma coreografia bem ritmada de “Another Brick in the Wall” (Pink Floyd), conquistou o 3º lugar no Grande Prémio Freestyle, alcançando a sua melhor marca, que foi de 72,275%.

A olímpica espanhola Beatriz Ferrer-Salat com o Westfalian Delgado de 16 anos, dominou o CDI, vencendo o Grande Prémio (76,320%) e o Grande Prémio Freestyle (80,825%). O seu compatriota José Garcia Mena com Benzi Ladro foi segundo classificado (75,800%). Na quarta posição ficou classificada a luxemburguesa Sascha Schulz com o Lusitano Dragão das Figueiras (71,525%).

Resultados – Grande Prémio Freestyle

Resultados – Grande Prémio