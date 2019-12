CDI5* Frankfurt: Maria Caetano encerra participação com chave de ouro 22 Dezembro, 2019 17:15

Para Maria Caetano e o garanhão Lusitano Coroado, não haveria melhor forma de encerrar a sua participação no CDI5* de Frankfurt, Alemanha. Foi uma exibição de luxo no Grande Prémio, batendo a sua marca pessoal, roçando os 74% (5º lugar, 73,739%).

Coroado, de 13 anos, que tem estado ausente das pistas desde o Campeonato da Europa em Roterdão (Agosto 2019), apresentou-se em grande forma neste indoor que reuniu a nata da modalidade.

No domingo, dia do Grande Prémio Freestyle, o conjunto pontuou 75,775% (5º lugar) e apesar de uma boa nota, não foi a sua melhor marca, já que na qualificativa da Taça do Mundo em Den Bosch, (Holanda), pontuaram 78,600%.

E para não fugir à regra, Isabell Werth com Don Johnson FRH (a culpada do costume…) venceu nos dois dias, conseguindo no Grande Prémio 75,870% e no GP Freestyle 82,845%.

Maria e Coroado terminam a época participando ainda no CDI-W de Mechelen, Bélgica, (26 a 31 Dez). A recordar que neste mítico indoor, este conjunto pontuou no GP Freestyle 80,160% em 2018.

2019 foi um ano absolutamente histórico para a dressage nacional, muito graças ao apuramento pela primeira vez, de uma equipa para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020.

Resultados – Grande Prémio

Resultados – GP Freestyle