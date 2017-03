CDI5* Dortmund: Boaventura Freire em 11º lugar no Grande Prémio 4 Março, 2017 14:28

O Grande Prémio do CDI5* de Dortmund reuniu esta sexta-feira os cavaleiros de topo da modalidade incluindo o cavaleiro português Boaventura Freire que disputou com o Hanoveriano Sai Baba Plus o Grande Prémio tendo alcançado o 11º lugar e pontuado 68,620%. Boaventura que espera alcançar os mínimos para o apuramento para o Campeonato da Europa 2017 em Gotemburgo (22-27 Agosto), continua numa boa senda.

O brasileiro João Victor Marcari Oliva, montando o Lusitano Xamã dos Pinhais, assegurou esta sexta-feira o seu melhor resultado de sempre neste Grande Prémio, ao se classificar em 10º lugar com 68,720%.

A olímpica alemã Anabel Balkenhol foi a vencedora do Grande Prémio com Dablino FRH com 74,520%, seguida das suas compatriotas Jessica von Bredow-Werndl com Zaire 74,400% e de Fabienne Lütkemeier com Fabregaz 74,020% em segundo e terceiro respectivamente.

Boaventura Freire (Sai Baba Plus) e João Victor Oliva (Xamã dos Pinhais) regressam à pista de Dortmund este sábado, para disputar o Grande Prémio Freestyle.

CDI5* Dortmund – Grande Prémio – 03 Março 2017

Jury: Hess – Matthiesen – Maurel – Hamoen – Eisenhardt

1° Anabel Balkenhol (Germany) – Dablino FRH – 74.52%

2° Jessica von Bredow-Werndl (Germany) – Zaire-E – 74.4%

3° Fabienne Lütkemeier (Germany) – Fabregaz – 74.02%

4° Judy Reynolds (Ireland) – Vancouver K – 73.8%

5° Beatrice Buchwald (Germany) – Daily Pleasure – 71.8%

6° Charlott-Maria Schürmann (Germany) – Burlington FRH – 70.58%

7° Hendrik Lochthowe (Germany) – Meggle’s Boston – 70.22%

8° Pia Laus-Schneider (Italy) – Shadow – 69.44%

9° Carola Koppelmann (Germany) – Deveraux B – 68.74%

10° João Victor Marcari Oliva (Brasil) – Xama Dos Pinhais – 68.72%

11° Boaventura Freire (Portugal) – Sai Baba Plus – 68.62%

12° Victoria Max-Theurer (Austria) – Della Cavalleria Old – 68.6%

13° Marjan Van der Jagt (The Netherlands) – Radetzky – 68.4%

14° Stephanie Brieussel (France) – Amorak – 67.22%

15° Josephine Rosen (Switzerland) – Infinio Ce – 61.98%

Resultados completos