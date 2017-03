CDI5* Dortmund: Boaventura Freire às portas do pódio no Grande Prémio Freestyle 5 Março, 2017 10:17

Boaventura Freire (POR) e Sai Baba Plus, um dos seis conjuntos apurados no Grande Prémio de Dortmund (Alemanha) esta sexta-feira (03), alinhou no Grande Prémio Freestyle, sábado à noite. Este conjunto a competir contra os melhores cavaleiros da modalidade, conquistou um brilhante 4º lugar no Grande Prémio Freestyle com a pontuação de 70,675%. O quarto lugar final acaba por ser uma excelente recompensa para Boaventura Freire e a sua equipa, sendo ainda mais importante, os pontos conseguidos para a sua classificação no Ranking Mundial de Dressage da FEI.

A olímpica Judy Reynolds (IRL) montando Vancouver K foi a vencedora do Grande Premio Freestyle conseguindo a média de 76,70% deixando o segundo lugar para o alemão Hendrik Lochthowe com Meggle’s Boston (73,575%). A sua compatriota Beatrice Buchwald ocupou a terceira posição com Daily Pleasure (72,250%).

Pelo Brasil, João Victor Oliva com o Lusitano Xamã dos Pinhais foi quinto classificado com a média final de 68,775%.

CDI5* Dortmund – Grande Prémio Freestyle – 04 Março 2017

Jury: (E) Maurel (FRA) – (H) Hamoen (NED) – (C) Eisenhardt (GER) – (M) Plewa (GER) – (B) Matthiesen (DEN)

1° Judy Reynolds (Ireland) – Vancouver K – 76,700%

2° Hendrik Lochthowe (Germany) – Meggle’s Boston – 73,575%

3° Beatrice Buchwald (Germany) – Daily Pleasure – 72,250%

4° Boaventura Freire (Portugal) – Sai Baba Plus – 70,675%

5° João Victor Marcari Oliva (Brasil) – Xama Dos Pinhais – 68,775%

6º Carola Koppelmann (Germany) – Deveraux B – 67,025%

