CDI5* Doha: Rita Ralão Duarte e Irão no pódio

Nouf Al Mansour, Diretora Adjunta do evento, premiou os três primeiros classificados do Grande Prémio Especial, após um desfecho emocionante no terceiro e último dia da 12ª edição do CHI Al Shaqab, apresentado pela Longines 2025, no imponente Al Shaqab’s Longines Outdoor Arena, neste sábado.

A austríaca Diana Porsche, montando Dahoud 3, brilhou no Grande Prémio Especial, conquistando a vitória com uma pontuação de 70,447%. A portuguesa Rita Ralão Duarte, com o Lusitano Irão, garantiu a segunda posição com 67,894%, seguida da sua compatriota Maria Caetano, que, com PSH Hit Plus, assegurou o terceiro lugar com 67,404%. Para as duas cavaleiras portuguesas, que não competiam em provas internacionais desde o CDI3 de Esposende*, em setembro passado, estes resultados representam um promissor início de época.

Na final do Grande Prémio Freestyle, apresentado pela Longines, a polaca Sandra Sysojeva, vencedora do Grande Prémio na última sexta-feira, voltou a brilhar. Montando a égua Maxima Bella, demonstrou uma sintonia impecável e conquistou a melhor pontuação, 81,740%, garantindo também o prémio de €27.000.

O holandês Hans Peter Minderhoud, com Glock’s Toto Jr., assegurou a segunda posição com 79,190%, enquanto o sueco Patrik Kittel, com a égua Forever Young HRH, fechou o pódio com 78,895%.

