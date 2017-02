CDI5* Adequan: Laura Graves e Verdades no Grande Prémio pontuam 80% 10 Fevereiro, 2017 8:06

A olímpica Laura Graves (EUA) montando o KWPN Verdades (Florett AS x Liwelarda) de 15 anos, ganhou esta quinta-feira o Grande Prémio do CDI5* da 5ª semana do Adequan Global Dressage Festival em Wellington, conseguindo a sua melhor marca que foi de 80,08%. É a segunda cavaleira americana a entrar para o “Club 80%” depois do seu compatriota Steffen Peters, o seu parceiro de equipa nos J.O. Rio.

Steffen Peters foi segundo classificado com Rosamunde com 73,820%, enquanto a sueca Tinne Vilhelmson-Silfvén foi terceira com Paridon Magi tendo obtido 73,700%.

Os cinco juízes foram unanimes em atribuir a Laura e Verdades o primeiro lugar. As pontuações oscilaram entre 81,600% do britânico Stephen Clark, com o americano Gary Rockwell a avaliar a prova em 81%. Dois juízes atribuíram ao conjunto 79,300% e um 79,200%.

Fazem parte deste clube de elite, os alemães Isabell Werth, Kristina Bröring-Sprehe, Matthias Alexander Rath e Helen Langehanenberg, os holandeses Edward Gal e Adelinde Cornelissen, os britânicos Carl Hester, Chalotte Dujardin e Laura Tomlinson, a russa Inessa Merkulova e o americano Steffen Peters.

RESULTADOS