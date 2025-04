CDI4*Alter do Chão: João Torrão faz soar o hino de Portugal

A Coudelaria de Alter recebeu no passado fim de semana o CDI4*, reunindo 37 cavaleiros e 60 cavalos de países como Espanha, Brasil, Alemanha, Austrália, Países Baixos, Itália e, claro, Portugal.

O grande destaque da competição foi o cavaleiro olímpico português João Torrão, que fez soar o hino nacional ao vencer o Grande Prémio na sexta-feira (28) com uma média de 69,869%, montando o garanhão lusitano de 10 anos, Lírio. No sábado (29), elevou ainda mais o nível, conquistando o Grande Prémio Freestyle conseguindo a sua melhor marca pessoal, 75,515%.

Outro português no pódio foi Vasco Mira Godinho, que, com Limbro da Hermida, alcançou o terceiro lugar no Grande Prémio Freestyle (73,190%). Também brilhou a cavaleira portuguesa Mariana Silva, que garantiu o terceiro posto no Grande Prémio Especial, montando Iji HP (68,511%).

Entre os cavaleiros estrangeiros, destacou-se o espanhol Alejandro Mendes, que, com o lusitano Gavião dos Cedros, foi segundo classificado no Grande Prémio (69,630%) e vencedor do Grande Prémio Especial (70,000%). O também espanhol Claudio Castilla Ruiz, com o lusitano Jota Das Figueiras, ficou em segundo no GP Especial (68,894%).

Representando Espanha, José Garcia Mena e Gladiador do Liz subiram ao terceiro lugar no Grande Prémio (69,587%) e ao segundo no GP Freestyle (75,130%).

O CDI4 de Alter Real* proporcionou momentos de grande emoção, com performances de altíssimo nível e um público vibrante, especialmente nas vitórias portuguesas que marcaram o evento.

